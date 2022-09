Gian Piero Gasperini gongola. Arrivano aggiornamenti importanti in casa Atalanta, in merito alle condizioni di Duvan Zapata: il centravanti colombiano è guarito totalmente dall'infortunio muscolare che l'ha tenuto lontano dal terreno di gioco per tre partite, è pronto a tornare in campo e potrebbe scendere in campo dal 1' in occasione del match con la Fiorentina di domenica, nel quale la Dea dovrà mantenere il primo posto.



GUARITO ANCHE ZAPPACOSTA - Oltre a lui, vola verso la guarigione anche Davide Zappacosta, frenato da una sequenza di infortuni muscolari ma pronto a rientrare e a riprendersi il posto da titolare.