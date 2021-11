Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, parla a Dazn dopo la partita vinta contro la Juventus: "Voglio sempre dare il meglio in ogni partita. Oggi abbiamo fatto benissimo contro una squadra forte. Nel primo tempo li abbiamo messi in difficoltà, nel secondo ci siamo abbassati per difendere il vantaggio. Abbiamo fatto un passo in avanti per la nostra classifica".



SULLA VITTORIA - "Sappiamo che questo è un campionato tosto e ci sono partite di tutti i tipi. Oggi era importante vincere anche di poco e siamo contenti perché non vincevamo qui da tanto tempo".



OBIETTIVI - "Vincere domenica dopo domenica. Andiamo piano pianino e adesso ogni partita è fondamentale".