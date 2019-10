Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, si è fatto male con la Colombia, nella sfida contro il Cile. Quest le parole dell'ex Napoli: "Stavo vivendo un grande momento della mia stagione, mi stavo togliendo tante soddisfazioni. Purtroppo mi sono fatto male e non ci voleva, dovrò fare gli esami e vediamo l’entità del problema: io sono sempre ottimista in generale nella vita, spero non sia niente di grave. Ma devo dire però che ho sentito un infortunio chiaro all’adduttore, ho avvertito subito il dolore appena ho calciato. Vediamo quale sarà il verdetto degli esami medici" le sue parole riportate da Sosfanta.calciomercato.com.