La Roma ha intensificato i contatti con l’Atalanta per l'attaccante classe 1991 Duvan Zapata. Nelle ultime ore il club bergamasco, che vuole liberarsi si uno slot in area e di un ingaggio pesante nelle casse, si è aperto al prestito con obbligo di riscatto per l’attaccante colombiano, come voleva Tiago Pinto.



Le parti stanno arrivando in queste ore all'accordo, limando gli ultimi dettagli: la formula è quella del prestito oneroso a 3 milioni di euro con condizioni che, se soddisfate (il 40% delle presenze più bonus legati al rendimento dell’attaccante), farebbero scattare l’attivazione automatica del riscatto per il calciatore classe ’91, fissata a 7 milioni di euro dall’Atalanta. Un'operazione di 10 milioni di euro totali.