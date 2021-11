Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, parla a Mediaset dopo il 3-3 con lo Young Boys in Champions: “Un vero peccato, ma dobbiamo ancora giocare l'ultima gara in casa. Oggi volevamo vincere, non ci siamo riusciti ma siamo consapevoli che avremo un'altra chance. In attacco abbiamo avuto occasioni per chiuderla, alla fine siamo addirittura andati sotto e abbiamo conquistato questo pareggio”.