L'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata ha parlato a Sky dopo la sfida contro l'Ajax. "Non abbiamo cambiato molto nel secondo tempo, nel primo tempo non riuscivamo a concretizzare le giocate. Eravamo consapevoli che stavamo facendo un'ottima partita, dopo aver trovato il gol è cambiata la partita e peccato non aver trovato il terzo gol. Di positivo oggi c'è lo spirito. Oggi è stata una doppietta pesante, la squadra comunque sta crescendo. Bravi tutti".



Il Liverpool ha vinto, adesso siete al secondo posto.

"Quando non puoi vincere è meglio non perdere. Forse dobbiamo migliorare su alcuni aspetti, lo spirito è quello giusto".