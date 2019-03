Duván Zapata, attaccante dell'Atalanta, è intervenuto al termine del match vinto contro la Sampdoria ai microfoni di DAZN: "Sono contento per la vittoria e per il gol, è stata una partita importante. Abbiamo conquistato tre punti vitali".



I tifosi continuano a sostenervi. "Stiamo facendo un'ottima stagione, in tutte queste partite cercheremo di fare il meglio possibile. Dobbiamo arrivare al meglio alla partita contro la Fiorentina, con la giusta fiducia e vincendo".



Avete battuto una diretta concorrente. "Eravamo consapevoli di questo, la Samp è uno dei rivali diretti. Adesso che abbiamo vinto questa partita dobbiamo pensare partita dopo partita".



Quali sono state le tue sensazioni? "Qua ho fatto dieci mesi bellissimi, non lo dimenticherò mai. I tifosi mi hanno accolto con molto affetto, è stata una bella partita".