L’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata, tornato al gol e intervistato al termine della sfida contro la Roma, ai microfoni di Sky è tornato sul caso Gomez: "Lui è ancora con noi, mica è andato via. E’ il nostro capitano, speriamo torni presto!”.



GRANDEA- “Siamo tornati? Non siamo mai andati via, questa è la verità! Certo, il gol è importante. Gli attaccanti vivono per il gol, ma l’importante è aiutare la squadra a giocare bene. Dobbiamo adesso giocare bene, continuare così”.



ILICIC- “Lui è tornato e ci ha aiutato ad attaccare meglio, è devastante. Siamo contenti per lui, ci da una grandissima mano”.