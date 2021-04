L'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata ha parlato a Sky al termine della gara vinta 3-2 contro l'Udinese anche grazie alla sua rete: "Oggi la cosa più importante era vincere. Era importante ripartire bene dopo la sosta per le nazionali, cosa che in passano non sempre è accaduta. Oggi è andata diversamente. Potevamo forse gestire meglio la partita dopo il doppio vantaggio, ma ripeto, oggi era importante ottenete i tre punti“.