Il professor Cugat aveva fatto sapere che l'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata era 'clinicamente guarito' nel suo breve ritiro curativo a Siviglia, in Spagna, sotto gli occhi del fisioterapista Carlos Pedrosa e ora il panterone nerazzurro è pronto a imbarcarsi alla volta di Orio al Serio.



Secondo quanto riferito da L’Eco di Bergamo in edicola oggi, infatti, l’attaccante tornerà già in città per unirsi al gruppo questo pomeriggio, e in serata andrà al Gran Galà del Calcio Aic (è stato inserito top 11 ed è candidato al premio per il miglior attaccante). Il suo ritorno in campo è sempre più vicino, ma per vederlo in campo si dovrà attendere l’11 dicembre a Kharkiv contro lo Shakhtar Donetsk nella gara da dentro-fuori in Champions League.