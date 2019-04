Prima della sfida contro l'Udinese, l'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Oggi l'importante è vincere. Sfruttare questa opportunità, tutti sanno che, in caso di vittoria, saremo al quarto posto. E' un'opportunità da sfruttare".



C'è stanchezza dopo la gara con la Fiorentina o l'entusiasmo che c'è in città vi spingerà?

"Non siamo stanchi. Abbiamo avuto un periodo per recuperare, per noi questa partita è talmente importante che non pensiamo a questo".



Come ha preparato la gara Gasperini?

"Sempre allo stesso modo. Loro hanno tre difensori, con gli esterni che si aggiungono. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la gara ma l'importante è quello che possiamo fare noi".