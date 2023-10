Domani Davide Zappacosta ritroverà il Genoa, da ex: nella stagione 2020/21 ha collezionato 25 presenze realizzando quattro gol e due assist in Serie A. Il Genoa, inoltre è una delle tre squadre alle quali ha fatto più gol in Serie A (due come con Sassuolo e Chievo). La prima rete in campionato, è arrivata proprio contro i rossoblù il 6 gennaio 2015 con la maglia dell’Atalanta.