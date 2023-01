L'Atalanta si salva in extremis e acciuffa il pareggio nel finale contro lo Spezia. Nel post-partita Davide Zappacosta ha parlato ai microfoni di Sky Sport, sottolineando l'amarezza per la prestazione.

Queste le sue parole:



"Il risultato è una delle poche cose da salvare, per raggiungere il risultato sotto di 2-0 devi tirare fuori il carattere. Dev'essere un punto di partenza per noi. Nel primo tempo siamo arrivati spesso nell'area di rigore, abbiamo messo tanti cross, siamo stati puniti da due errori che hanno indirizzato la partita verso lo Spezia. La squadra ha lottato sin dall'inizio, poi magari lo Spezia è sceso di ritmo, mancava il loro pressing e per noi era più semplice giocare".



Il problema qual è?

"Non credo ci sia, si deve cercare sempre di essere corti, di pressare tutti insieme. Quando viene a mancare il pressing le squadre ci possono mettere in difficoltà".



Qualcuno ha sbagliati scarpe e Gasperini si è arrabbiato...

"Ho visto scivolare gente che in realtà aveva le miste. Quando ci sono questi campi non sempre dipende dai tacchetti, ma dagli appoggi e dai passi".



Obiettivo per il 2023?

"In realtà non ci siamo fissati un obiettivo, cerchiamo di ragionare partita per partita. Cerchiamo di migliorare le ultime stagioni, sia a livello personale che di squadra"