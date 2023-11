Davide Zappacosta ha completato il 93.9% dei passaggi contro lo Sturm Graz (31 su 33) solo Aleksey Miranchuk (100% sette su sette) ha avuto una percentuale più alta nel match. Per la prima volta l’Atalanta ha superato la fase a gironi di una competizione europea con due turni d’anticipo – non aveva mai vinto tre delle prime quattro gare di questa fase tra Champions ed Europa League. Inoltre, i nerazzurri non hanno subito gol nelle prime due gare interne nella fase a gironi di una competizione europea per la prima volta nella sua storia.