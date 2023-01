Come da previsioni,Grazie al Marsiglia però, l’Atalanta ha già messo in cassa un bel gruzzoletto:che, si percepisce dalle sue dichiarazioni in Francia, a Bergamo non aveva più niente da dire. In attesa di, a Lecce o a Salerno visto che per il Torino non è più una priorità,versione attaccante. Tutti gli altri discorsi sono rimandati a giugno.Questo mix and match di ‘vecchietti’, comeè una fase di trapasso che, come ha detto il Gasp, serve a formare la nuova Atalanta. Da qui il forte interesse della società per il giovane Sam, centrale difensivo olandese, classe 1998 dell’AZ Alkmaar, che quest’anno tra Eredivisie e Conference League non ha saltato nemmeno un minuto di partite ufficiali.Discorso rimandato aquando il club nerazzurro potrebbe non essere in grado di rifiutare le 'cifre monstre' proposte dai grandi club per i suoi prezzi pregiati. Per lo stesso, che piace al Liverpool, si parla già diE sono già 100 milioni da reinvestire per altri giovani, nel solito ciclo Atalanta. Senza considerare che ilper il quale la dirigenza bergamasca in estate ha speso ben 17 milioni di euro. Ma il prezzo del cartellino del danese è destinato a salire: