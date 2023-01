Non si può non candidare a un posto per l’Europa questa Atalanta. Forse più ora che a inizio stagione, quando inanellando una striscia di vittorie consecutive stazionava da capolista per un tempo record. Da Europa è sicuramente l’attacco stellare plasmato da Gasperini, un tridente senza punti di riferimento che in quattro giorni ha messo a segno 13 gol. Meno da Europa la difesa, ballerina, disattenta e pasticciona, lontana da quella compatta e chiusa di agosto e settembre.



TRIDENTE A 5 PUNTE- Voleva quattro attaccanti il Gasp, ora ne ha cinque: Zapata, due assist di fila e una traversa, Højlund, al 4° gol di fila in 4 gare, Lookman, all’11° in stagione, Boga, 3 assist e 1 gol nelle ultime tre gare, a secco ieri ma ha comunque brillato, Muriel, sempre presente in area piccola. In particolare, Lookman e Højlund stanno vivendo il loro momento migliore: 22 reti in 2 dall’estate 2022 a oggi. E poi il modulo senza trequartista che spiazza gli avversari abituati ad avere punti di riferimento. Gasperini però, lavorando di pre-tattica, non sa ancora se utilizzarlo anche contro una big. Funzionerà? Juve e Inter sono alle porte per testarlo.



SOTTO CON LE BIG- Tra il 22 e il 31 gennaio, ultimo giorno di mercato, l’Atalanta affronterà due banchi di prova per l’Europa. Un match in campionato a casa della Juve, in palio i 3 punti dell’aggancio e della zona Champions, una gara secca con l'Inter che vale il passaggio alle semifinali. Anche la Coppa è una scorciatoia verso l’Europa. In attacco sono tutti intoccabili, pure Zapata, sommerso di offerte dalla Premier. Cinque punte per una stella da Champions.