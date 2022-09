Non l’avrebbero mai detto i bergamaschi qualche settimana fa. Dopo la tegola Palomino, sentito ieri dal Tribunale Nazionale Antidoping, la cessione di Freuler, l’estromissione dalla rosa di Ilicic e l’infortunio di Djimsiti. Dopo aver visto i primi 90’ stagionali a Marassi, dopo il primo tempo al Bentegodi.. Contestualmente alla chiusura di un mercato che aveva lasciato strascichi nel pre-partita:in una rifinitura quasi impossibile. Ma non se ne è fatto nulla: restano tutti a Bergamo.Venticinque i giocatori nella rosa nerazzurra, anche con 11 cambi a partita, ne rimarrebbero ancora tre in panchina.poi, non seconde linee inesperte. In più,, solo la Coppa Italia ma da gennaio. Insomma, questa Atalanta meno spettacolare ma organizzata e solida, maliziosa e determinata, concon un’intera Atalanta 2 in panchina pronta a dare freschezza,Non solo, adessole due vicine di casa neopromosse una in fila all'altra. Sei punti in ballo, sulla carta l’Atalanta (che però soffre più con le piccole che con le grandi) è già a quota 16. E poi ha la possibilità di staccare tutti, davvero da sola questa volta, sul tetto d’Italia.chi vince (sempre che anche la Roma insacchi i 6 punti potenziali da Udinese ed Empoli),. Ma la Roma ha Ludogorets e HJK, l’Atalanta ha solo la Roma.