che rimarrà per sempre nella Storia di Bergamo.L'Atalanta ha centrato glicon ben dieci giornate di anticipo. Dopo aver agganciato i 77 messi a segno lo scorso anno, la squadra di mister Gian Piero Gasperini compie un altro miracolo, portandosi a +16 dalla Lazio, seconda nella classifica da reti bucate.la Juve capolista: 24 punti raccolti contro i 23 dei nerazzurri (e dei laziali).Come mister Gasp, non diciamo che è archiviata la pratica giallorossa, solo per superstizione e matematica. M(9, ovvero tre gare in cui la Roma dovrebbe vincere e l’Atalanta perdere per recuperare il distacco) e il punto virtuale dato dagli scontri diretti. Del resto Fonseca leva sale alla gara insieme a Mkhitaryan e Dzeko(l’unico tiro in porta degno di nota del primo tempo) e Zappacosta e Diawara fanno il resto. Ma non sono solo i numeri, folli e sinceri, a dirottare la Dea verso altri sorteggi., se non fosse per l’ingresso del colombiano tutto sorrisi e reti. Il capitano è mancato solo una volta, contro il Bologna, e non finì bene per la Dea. E poi l’ha detto lui, la domenica in campo si riposa, quindiLuis Muriel invece è una manna scesa dal cielo sopra Udine, averlo contro una condanna. Lo sa bene mister Gotti che quando ha visto il tabellone luminoso segnareIl miglior risultato di sempre per un giocatore di A col campionato a 3 punti. Ma a lui non basta più, e quando punta il dito al leader della Dea dalla capigliatura folta e grigia sollevandolo in aria gli dice:”. In campionatofino all’83’, ma la differenza della qualità tecnica tra le cugine è lampante.Non sono solo le perle dai 25 metri, i tiri al volo e le punizioni nel sette.le pennellate che non tagliano il centrocampo, ma fanno della mediana il perno tra attacco e difesa. Solo quest’ultima langue, ma la terza non è da meno: spaventano Djimsiti e Toloi, ma a preoccupare è soprattutto, che ad ogni errore allarga le braccia sconsolato e abbassa la testa.proprio quando la Dea professa più convinta che mai la sua fede all’Europa più bella. Atalanta e Inter giocanoprima delle altre, ma se per la prima diventa un, per la seconda è l’esatto opposto,. È solo questione di tempo, del prossimo scivolone di una nerazzurra, mentre l’altra inanella la quarta vittoria.Proprio contro il Napoli di Ringhio Gattuso e del suo “Più di così non possiamo fare”. Già sbagliato,Poi tornerà titolareche nessuno si è accorto fosse in panca nelle 3 vittorie da 3 punti, nei 10 gol in una settimana dopo i 4 mesi di pausa. Numeri che fanno paura persino all’eversore, e pure fregandosene bellamente. Ma quando spunta l’invidia e l’incredulità, è più facile dare la colpa al campo, al meteo, all’estate e agli alieni, nel caso della Dea. E’ strano che si sia preparata così bene nonostante quel che accadeva a Bergamo? No, s, con la promessa di regalare gioie e stelle ai suoi tifosi. Ma a dire il vero sì,. Un extraterrestre chiamato Atalanta che per il 2 luglio ‘