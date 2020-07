Potevano accadere due cose ieri sera al Gewiss Stadium. O la Dea spegneva il fanalino di coda mandandolo a schiantarsi, o si incartava, si incantava imitando il gioco della Cenerentola, e finiva per venirne intrappolata. Fortunatamente il Brescia il suo gioco non l’ha nemmeno mai provato ad imbastire e per l’Atalanta è stato fin troppo facile chiamare sestina. Eppure, più che negli scontri diretti ricordati da mister Gasperini, dove la Dea in vantaggio si fa rimontare,E ora si mangia le mani perché,La banda di mister Gian Piero Gasperini infatti hainsieme a quelli mandati all’aria, e ci può stare, con Lazio, Inter e Juve. Con la Sampdoria a ranghi ridotti solo uno 0-0 condito dall’espulsione di Ruslan Malinovskyi, che solitamente non fa male a una mosca. Sempre contro una squadra genovese, questa volta rossoblù, la Dea ha mostrato il suo braccino corto raccogliendo un misero punto, 2-2 con la quartultima, e questo solo cinque mesi fa. Esattamente prima delle 9 vittorie consecutive interrotte soltanto da un altro 2-2 beffa, quello di sabato sera contro la Juve. Eppure, s, che delle 5, 5!, gare vinte in tutto l’anno è riuscita a imporsi con un team da Champions. Sette punti persi che ora la proietterebbero a quota 77, a +1 dalla Juve e a 5 giornate dalla fine. Un peccato, eppureIl 20 gennaio, dopo il gol facile di Ilicic, i nerazzurri si sono seduti e hanno assistito alle prodezze della Spal, regalando la gioia del gol all’ex che mai insaccava Petagna e a Valoti, per uno dei suoi 3 gol in tutto il campionato. Anche ieri, dopo la prima delle triangolazioni vincenti Tameze-Malinovskyi-Pasalic a soli 120’’ dal fischio d’inizio,Risultato? Dormite e disattenzioni difensive, come quella di Caldara, preso non si sa come in controtempo su Torregrossa, l’unico in campo da monitorare almeno da lontano. Non vi dico le urla di mister Gasp in panchina, che fanno già tremare lo stadio quando è pieno. Con il Brescia, ci passi il gol della bandiera- ma neanche troppo se si pensa ai 7 punti persi per il primo posto-ma se queste ultime cinque gare vogliono esserein vista del grande show del 12 agosto, qualcosa va cambiato.(c’era il terzo portiere in campo, che il Brescia non aveva nemmeno in distinta),L’approccio difensivo da film horror dei primi 15’ deve cambiare drasticamente se la Dea punta davvero a fare bella figura in Champions e a mantenersi stretto il secondo posto. Che anche questo derby sia d’insegnamento: i 93 gol fanno piacere e clamore,