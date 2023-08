Se non ti chiami De Ketelaere, non sei appena rientrato da un ritiro oltre oceano, e non hai un entourage che vuole alzare il prezzo del tuo stipendio e sue loro commissioni,Soprattutto se una società come l'Atalanta, che giocherà in Europa League, per averti è stata disposta a, a sacrificare un attaccante esperto appena tornato in gol comedi euro per darti subito fiducia e maglia da titolare.E invece, alle 9 in punto, il difensore centrale del Torino ci ha ripensato,. Che errore.Alle 17 del pomeriggio di ieri aveva detto il suo sì, inequivocabile.mettendo sulla bilancia i pro e contro, e cercando una bozza di accordo con i granata per il suo trasferimento nel reparto d'attacco di Juric.come a Torino, dell'Atalanta. Da un capitano 24enne non ti aspetti che cambi idea. E invece, quando la quadra era ormai trovata dopo giorni di lavoro, questa mattina alle 9 il difensore fa un passo indietro e all'Atalanta comunica di. La risposta sincera del club bergamasco: proroga non accordata, la società si è stufata dei suoi tentennamenti, il ragazzo ha chiesto solo qualche ora di ulteriore riflessione, maAtalanta non riaprirà più la trattativa, visto l'esborso che avrebbe comportato l'operazione: se uno non è convinto, i Percassi non gli corrono di certo dietro.In realtà è sempre stato il primo nome in pole per rinforzare la difesa,centrale del Verona che contro l'Atalanta aveva sventato di tutto lo scorso campionato. Dieci milioni, è anche un affare. L'importante è che sia convinto. Altrimenti, si chiuderà alla partenza didue che di sicuro sono entusiasti di giocare in nerazzurro.