Questi, per i bergamaschi, sono i giorni della nostalgia. Il tempo è incerto in tutti i sensi, di certo le nuvole non aiutano, la prospettiva del futuro fa ancora paura. Cosa succederà con la ripartenza? E, credetemi, nessuno qui pensa al campionato. Le gambe tremano, le dita sono intrecciate in fondo alla tasca per sperare- e pregare- che con le prime uscite del tanto agognato lunedì 4 maggio la curva dei contagi non si rialzi e Bergamo non precipiti nuovamente in un dramma che non saprebbe sopportare un’altra volta.



CURVA NORD- E intanto la nostalgia per quello che fu e non tornerà colora anche il mondo nerazzurro: il 29 aprile 2019 la vecchia e cara Curva Nord Pisani salutò per l’ultima volta con le braccia al cielo la squadra in campo contro l’Udinese. Una settimana più tardi ecco le lacrime miste alla polvere del demolition day, la prima pinzata a quelle gradinate che hanno ospitato intere generazioni di atalantini, scomparse in un baleno agli occhi di chi vi intravide correre ancora quel Chicco Pisani a cui è intitolata. Adesso, dopo un anno, il Gewiss Stadium si vede da lontano, da lontanissimo, da quelle lunghe Mura malinconiche e sole che hanno pianto troppi caduti. Il 1907 risalta nel verde dei colli orobici, ma è l’eco dei cori dei tifosi a risuonare per Città Alta. Adesso, quando la Dea gioca in casa, è impossibile non sentire il loro sostegno in qualunque punto della città ti trovi: il tetto che copre il cielo sopra la Curva funge da cassa di risonanza, ed è uno spettacolo a 360°. Ma non ci si ferma a guardare al passato, la Dea che nel gagliardetto volge gli occhi sinistra è pronta a voltarli dalla parte opposta, al futuro sulla destra.



TRIBUNA UBI- Sì, perché se i tempi sono incerti e tutto è ancora fermo, se non si sa quando inizierà il mercato, la Serie A e pure la Champions League, una cosa invece è certa: lo stadio che ospiterà le partite di un’Atalanta sempre più europea continuerà a prendere forma. Nessuno stop, adesso tocca alla tribuna e l’anno prossimo alla Curva Sud, altro simbolo del vecchio Comunale. Anche se si dovesse riprendere a giocare infatti, lo si farà a porte chiuse e questo permetterà all’Atalanta di iniziare i lavori nel mese di maggio, dopo quella domenica 24 che da ultima giornata di campionato è diventata per un po’ la prima della ripresa, per poi venire relegata a festività qualunque. Per tutti, ma non per i bergamaschi, che dopo la parte architettonica già stabilita vedranno definire anche la parte strutturale della loro tribuna: “Nel complesso, gli interventi in Curva Pisani sono costati 15 milioni di euro a fronte di una previsione di circa 13 milioni”, ha svelato il direttore operativo di Atalanta che segue i lavori Roberto Spagnolo. La tribuna sarebbe dovuta terminare entro 100 giorni, per permettere alla Dea di giocare in casa sua anche ad agosto, ma se le prossime gare dovessero disputarsi sempre a porte chiuse, questa condizione andrebbe a cadere e ci sarebbe tutto il tempo a disposizione per completare al meglio i posti in tribuna. Senza però anticipare il resto.



CURVA SUD- Per la Curva Morosini infatti se ne parlerà solo nell’estate del 2021 anche perché, insieme alla Sud dedicata al bergamasco Piermario, bisognerà realizzare anche il nuovo parcheggio sotterraneo, necessario per ottenere l’agibilità. Ma per i bergamaschi, chiamati proprio ‘muratori’ perché instancabili lavoratori, quel cantiere rappresenterà molto di più di nuovi posti a sedere, più distanziati per la sicurezza (adesso pare la normalità, ma allora…) e più comodi al contatto: saranno le pietre, le fondamenta, per costruire un nuovo futuro. Un’altra demolizione, un’altra ripartenza, quest’anno più che mai non solo in senso figurato. In quel Gewiss Stadium che un giorno ospiterà l’Atalanta nelle sue gare europee i bergamaschi-forse- ritroveranno il sorriso. Insieme al gusto di sognare l’impossibile.