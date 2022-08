Ha marcato 90’ Theo Hernandez e ha carpito i segreti del primo Diavolo stagionale. Atteso oggi a Zingonia per le visite mediche, Soppy sarà il nuovo esterno destro dell’Atalanta per 9 milioni più 1 di bonus. Da vice Molina a vice Hateboer, sempre che quest’ultimo non levi l’ancora prima del primo settembre. Ma non è finita qui, perché Congerton e D’Amico stanno già lavorando per il dopo Gosens: nell’ottica del rinforzarsi, più che del ringiovanirsi, passare da Tavares ad Azzi potrebbe non essere l’ideale per una Dea a caccia d’Europa.



MALINO…VSKYI- Perdere il penultimo mancino rimasto a Bergamo non fa fare certo il salto di qualità all’Atalanta, ma la verità, come confermato anche dalla moglie via social, è che la Premier ha messo gli occhi sull’ucraino e i Percassi sono disposti a lasciarlo andare. Dopo il Nottingham, nella notte si è registrata l’accelerata del Tottenham, e gli spurs sarebbero pronti a offrire più di 15 milioni di euro. Un bell’introito per le casse nerazzurre, che a quel punto potrebbero incrementare l’area piccola della terza punta richiesta da mister Gasperini.



I COPERCHI PER IL DIAVOLO- Dopo Pinamonti però, manca ancora il piano B. La coppia Muriel-Zapata insieme non brilla particolarmente, e in attesa di rinforzi è probabile che il tecnico nerazzurro sperimenti la sua linea a 3 in attacco, grazie a un Lookman che promette benissimo e a un Boga che scalpita dalla panca. Ma sarà difficile privarsi di Pasalic, l’ex del match, così come di questo Koopmeiners, vero jolly d’area. Insomma, le alternative abbondano, anche senza Malinovskyi. E in attesa di Ederson, altro acquisto già in plusvalenza, Demiral e Zappacosta accelerano il recupero: come Tonali, vogliono esserci nella gara più importante.