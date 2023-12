Come Buongiorno nel tris del Torino, così Lucumì nella vittoria di misura del Bologna, che va in fuga dall'Atalanta: ripianti di mercato per i nerazzurri, che anche ieri negli errori di Scalvini e Carnesecchi hanno pagato caro alcune scelte estive. Per fortuna c'è però il mercato di riparazione, e manca sempre meno alle prime operazioni.



DIFESA- Per il sesto difensore, acquisto prioritario per Percassi e Pagliuca, rimane sempre in pole Dragusin. Il Genoa potrebbe chiedere fino a 30 milioni per il suo centrale, ma l'Atalanta aveva messo da parte i 25 milioni per il Buongiorno sfumato. Scalvini le sta giocando tutte e nel finale qualche calo di lucidità è normale. La marcatura a uomo migliorerà, ma anche il suo rendimento se supportato da un altro giovane di esperienza.



PORTA- Musso o Carnesecchi, è ancora questo il dilemma. Anche ieri il giovane che piaceva alla Lazio ha sbagliato a leggere l'azione: ha accennato solo un'uscita saggia e poi ha fatto un passo indietro, così la palla nemmeno potente di Ferguson è entrata. Mister Gasperinia luglio aveva detto che ne voleva solo uno di titolare fisso, ma alla fine sono rimasti entrambi, e in questa alternanza che limita continuità e fiducia, piovono errori da entrambe le parti. A gennaio uno dei due potrebbe partire.