Mentre Pinamonti riflette sul difficile quesito, “meglio giocare nella Salernitana in lotta per la salvezza o nell’Atalanta in lotta per l’Europa?”, Congerton e D’Amico si buttano sulle corsie d’emergenza. Già, il reparto più importante da rinforzare da ormai sei mesi, dopo l’addio di Gosens (e col senno di poi…). Ma il lavoro messo in atto da fine maggio non è stato vano, anzi, sta dando i suoi frutti: dopo quasi due mesi di trattative, continuate in gran segreto anche quando i nomi caldi riguardavano l’attacco, Arsenal e Lipsia sono a un passo dal dire sì.



DOPPIO COLPO A SINISTRA- Lookman e Tavares, la coppia di esterni che vale un posto in Europa. League, almeno. L’obiettivo è dichiarato, più con mosse di mercato che a parole. Dopo il colpaccio Ederson, centrocampista offensivo col vizio del gol già ben integrato in squadra, l’Atalanta è pronta a sferrare il doppio colpo di lusso. Lookman, 24enne del Lipsia, non si sta allenando, ufficialmente per un problema nella zona dell’anca, che però ruota e pende già verso Bergamo. Quindici i milioni che servono, un budget abbordabilissimo per le casse dell’Atalanta, che potrebbe poi riprendere la stessa cifra dalla cessione di Muriel. Anche Nuno Tavares, il classe 2000 pupillo di Congerton, è dietro l'angolo: lo scout gallese sta cercando di convincere l’Arsenal ad inserire nel prestito un diritto di riscatto in favore dei nerazzurri.



ASSE CON LA JUVE- Da Torino intanto si rifà viva la Juve per Luis Muriel: in queste ore ha aperto un sondaggio per l’attaccante colombiano, chiedendo informazioni anche per Carnesecchi per il dopo Szczesny. L’Atalanta è stata chiara: servono almeno 20 milioni, impossibile trattare. Chiedere alla Lazio.