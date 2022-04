Musso che vola con tre interventi prodigiosi, Muriel che compie, tutto all’improvviso, una magia,Lì dove la piccola Dea anti Genoa e anti Bologna scompare per lasciare il posto a una grande combattente.Un po’ è perché ci sono più stimoli, vuoi per la Red Bull Arena stracolma e da brividi, vuoi per l’inno dell’Europa League, per Silva e Nkunku che sfornano pericoli a ogni respiro,Niente a che vedere col campionato, dove le piccole mettono il pullman davanti alla porta e alla Dea passa la voglia di giocare. Si lascia andare e la concentrazione cala, la classifica piangeMa anche se all’apparenza può sembrare più conveniente buttarsi completamente sull’Europa, mai come oraCon cinque risultati utili consecutivi,per la terza volta. La Super League dovrebbe volerla lei.Temuta da Guardiola a Tedesco,: la difesa solida ormai è una certezza, 4 gol incassati (ma che peccato quell’autogol mentre si stava ancora festeggiando per la doppia salvezza sul penalty) in 5 gare di Uel, nemmeno uno a partita, eppure l’EuroDea si scopre tanto. E una soluzione per il ritorno, la gara da dentro/fuori che vale: quanti varchi trovati in poco tempo dall’ex Sassuolo per il colombiano che può tornare quello dI inizio stagione,Davanti a un Gewiss Stadium sold out che firmerebbe cento volte per un ottavo posto in A ma la vittoria in Europa League. E la raccolta delle sottoscrizioni potrebbe essere già iniziata nello spogliatoio nerazzurro.