Tormentone dell’estate 2023, il sì dei calciatori dopo le 23. Anche gli agenti, i papà e i procuratori che si intromettono all’ultimo complicando le cose. De Ketelaere, fantasista belga classe 2001, passato dalle stelle del Bruges alle stalle del Milan (0 gol), ha vissuto entrambi i momenti ma finalmente sarà un nuovo giocatore dell’Atalanta. Mister Gasperini lo metterà al centro del progetto per rilanciarlo, come Scamacca: magari è stato proprio l’ex West Ham a convincerlo, due allenamenti e già il primo gol.



ALL’ATTACCO- L’obiettivo è di rivalutarlo al punto da volerlo riscattare a giugno 2024, e su questa data pendevano le richieste dei suoi rappresentanti su aumento ingaggi e commissioni. Tutto risolto, è stata trovata la quadra. Ora il Gasp ha frecce d’oro al suo arco: Pasalic, Koopmeiners, Lookman, Scamacca, Touré, De Ketelaere. Sei nomi, tre novità assolute, di un reparto d’attacco rivoluzionato e stellare. All'attacco della Champions.



CIFRE DA BIG- Non solo quello: l’Atalanta, regina dell’estate 2023, viaggia al ritmo di un colpo al giorno, sfrenata e assennata al tempo stesso. Oculate le cessioni, che le hanno fatto guadagnare già 106 milioni di euro dallo svalutato Boga, da Højlund col mal di schiena e da Maehle (due milioni in più dalla spesa di due anni e mezzo fa). Poi ha chiuso colpi in tutti i reparti del campo: oltre all’attacco, ha saldato la retroguardia con Kolasinac, aumentato le pedine sulle fasce con Bakker (e a breve Singo) e rinforzato il centrocampo con Adopo. Sessantacinque milioni di spesa per cinque innesti e centosei milioni di entrata per tre addii.