Atalantamania: Carnesecchi, da riserva a certezza! Plusvalenza sulla Lazio

Marina Belotti

Menomale, col senno di poi, che i Percassi non hanno più accettato quei 12 milioni offerti da Lotito nell'estate 2022. Oggi Marco Carnesecchi ne vale già tre in più ma i suoi numeri, come quelli tra i pali, sono destinati a salire. Un'operazione al buio quella dirigenza nerazzurra: allora era più facile dire sì, Carnesecchi sarebbe stato una riserva dopo l'investimento su Musso, una dozzina di milioni erano tanti e il baby portiere veniva da un infortunio alla spalla. Ma ancora una volta l'Atalanta ha saputo guardare avanti e, soprattutto, non ha voluto rinforzare una diretta concorrente come la Lazio.



NUMERI IN RIALZO- Nemmeno due anni dopo la scelta si è rivelata perfetta. Carnesecchi ha scalzato Musso, ripartito titolare e favorito nelle gerarchie lo scorso agosto, in soli quattro mesi e ora sta collezionando numeri da big con parate d'esperienza che più di una volta hanno salvato il risultato. Il classe 2000 prende meno di un gol a gara, 12 in 15 presenze stagionali, e è un fan dei clean-sheet: è già a quota 6.



NODO SECONDO- L'ex Cremonese ha un futuro già scritto a Bergamo, con contratto ritoccato al rialzo e rinnovato. Ora c'è da sistemare solo la questione secondo portiere: Musso, che non vuole essere rilegato al ruolo di portiere di Coppa, sta cercando una destinazione che lo aggradi dopo il no al Galtasaray. L'Atalanta cerca solo cessioni a titolo definitivo e un guadagno di almeno 10 milioni. Come vice Carnesecchi, c'è invece già stato un sondaggio per Montipò del Verona, ma è tutto rimandato a giugno. Intanto l'Atalanta si gode Carnesecchi.