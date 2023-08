Ilo vivrà domani sera quando, davanti a oltre 9mila persone, presenterà i suoi colpi d'oro del mercato.un attacco stellare e daI tifosi sognano, ma sanno che adesso bisogna sistemare anche la retroguardia, troppo ballerina consono ancora fuori dai giochi, si stanno allenando sul campo ma a parte, eandrà in Arabia. In questo momento mister Gasperinidi cui tre titolari, Scalvini, Djimsiti e Kolasinac, più i due giovani rinforzi Okoli e Bonfanti. Un'emergenza assoluta per un reparto troppo leggero che ha bisogno di ricambio sui 90' e ha mostrato tutte le sue lacune nei 4 gol presi dall'Union Berlino e dai 4 sventati last minute contro la Juve. La società prova a stringere per: per il centrale svedese classe 1999 la società dovrà versare circa 10 milioni di euro.Quella che era già un'urgenza un mese fa, è passata in secondo piano in casa nerazzurra, offuscata dai super arrivi in attacco. Il dualismo in porta però non può funzionare, era stato chiaro ilche ha preferitonei test pre-stagionali. Piuttosto che rimanere a scaldare la panca però,, andrebbe a giocare in una realtà più piccola. L'Atalanta deve lasciarlo partire, ma scegliendo bene destinazione (per non arricchire una diretta concorrente) e formula:infatti non vogliono perderlo e preferiscono un prestito a una cessione a titolo definitivo, pur potendo monetizzare almeno. Se il Gasp scommetterà ancora su Musso, nonostante gli ultimi due mesi di campionato in panca,