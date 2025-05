Atalantamania: CDK torna per la Champions, Carnesecchi nella leggenda!

L'avversario era quasi in B anche prima del fischio d'inizio,Perché prima del break Castrovilli aveva segnato in un fuorigioco millimetrico rischiando di riaprire tutto, perché Ederson, Retegui e Maldini si sono mangiati vari altri gol e perché Carnesecchi un paio di sue parate super le ha fatte anche questa volta, col miracolo su Vignato. Ciò che però ha davvero indirizzato finda subito le sorti del match è laNon segnava da sei partite e quasi due mesi Lookman, non segnava in campionato addirittura dal 2024 il belga, che a Monza aveva la rabbia e la fame giuste per avventarsi sulla palla e interrompere il digiuno. Non ha segnatoche si attesterebbe a nuovo record in campionato per l'Atalanta, che come lui aveva avuto 28 anni fa solo Pippo Inzaghi. Sono tornati al momento giusto Lookman e De Ketelaere, rifioriti sotto porta, cinici oltre che creativi. Sono gol pesanti per la Champions perché la pressione, da dietro, rischiava di pesare e rubare il sogno. Lookman è già sulla lista mercato di tante big, ma

Aspettando Retegui,superando Andrea Consigli. Con il 4-0 contro il Monza, il portiere classe 2000 ha stabilito un nuovo primato assoluto per il club bergamasco:Un'impresa straordinaria che lo rende il migliore di sempre nella speciale classifica dei clean sheet nerazzurri.perché Carnesecchi, alla sua prima stagione da titolare sia in campionato che in Europa dopo la partenza di Musso, ha blindato la porta anche in gare sporche e in scontri diretti, come con la Juventus (4-0 a Torino), Napoli (0-3 al Maradona), Roma (0-2 all’Olimpico) e Milan (0-1 a San Siro). Infine, anche l'Atalanta è da record, in Italia e in Europa, per i numeri raccolti nelle trasferte: 1