Che c’è da scrivere?. Forse si sono confusi, i nerazzurri dell’Atalanta, sulla domenica di rientro dalla sosta per gli impegni con le Nazionali. Del resto, Gasperini l’aveva detto in conferenza stampa:magari sul giorno della settimana, la testa ancora alle terre natie… e poi, a pensarci bene, le prossime due partite in casa si giocheranno il lunedì.e l’hanno giocata con lo stesso spirito.. Perché siamo alle solite: contro le grandi, prestazioni da grandi.. Non solo: se il secondo tempo esplodiamo, il primo tempo non pungiamo, oppure viceversa dominando i primi tre quarti, ci ritiriamo nella ripresa. Ma, spiace dirlo,, sconvolgendo l’assetto tattico nell’intervallo. E le note negative sono molte:dopo i tre gol in tre partite e l’esperienza fresca in Nazionale del collega Mancini? Ma la gara decolla e la Dea si impone due volte, forse ha ragione ancora lui. O forse no., ma forse perché: Zapata per Pasalic… Pasalic? Quello che finora sbagliava i passaggi più elementari persino contro il Chievo al posto del marcatore di giornata? E così l’Empoli rovescia il tabellino addirittura con tre gol, neanche fossero gli azzurri del Napoli che lunedì attendono la Dea al Varco.. Il periodo d'assenza dai campi, a detta sua, l'aveva cambiato. Ma evidentemente. Se cavalchi il centrocampo come un fuoriclasse d’altri tempi ma poi perdi le staffe, risulti meno utile alla squadra… persino di Mario Pasalic. Ho esagerato forse, ma il concetto è questo: migliore in campo fino a quel momento, quando la Dea aveva bisogno del suo trascinatore per tornare in vantaggio o salvare il salvabile.Lui ha perso la testa (la stessa che fino a pochi attimi prima, con quello slalom da sciatore nato, era intrisa di schemi, guizzi, illuminazioni sotto rete) e l’Atalanta ha perso la partita. Quel ‘San Giuseppe’ tanto acclamato,. E adesso siamo noni, ma, dato l’assembramento da ‘sold out’ alle nostre spalle che spinge per sorpassare al prossimo errore. E, non è di certo il miglior auspicio per non commettere una sbavatura lunedì sera. I lati positivi? Una settimana intera per allenarsi, tutti insieme, senza dar adito a confusioni su giorni o altri impegni in agenda. Ma Gasperini dovrà sfruttarla al meglio, alla ricerca di un cambio di marcia… e non di un cambio di uomini. Che adesso, puzzerebbe di marcio:‘Maglia sudata sempre’, Masiello ha alzato un po’ il gomito ma è perdonabile. La Dea, e si spera anche Gasperini, sache forse, nella confusione di giornata, è stato confuso col quasi omonimo Marco che gioca in Germania…