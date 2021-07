che, a ridosso delle prime due partite di Champions League-le più importanti per mettere alla prova testa e gambe-Tra l’altro,, dato che il maestro Gasperini affronterà il suo allievo Juric sia il 22 agosto che l’Epifania, prima di ritorno. Primo match fuori casa quindi- ma del resto l’Atalanta è abituata a giocare la prima altrove causa lavori di ristrutturazione dello stadio-a far più paura nella sfida contro i granata saràse non recupererà in tempo dall’intervento per risolvere il problema di ernia addominale.Se Bologna (2^giornata), Salernitana (4^) e Sassuolo (5^) sono nemiche abbordabili, almeno sulla carta, lo stesso non si può dire dei match che precedono i primi due appuntamenti in Champions:che l’avvolge, e. Saranno due milanesi in un colpo solo, visto che: prova del 9 per testare l’organico dell’Atalanta, la squadra che sta cambiando meno elementi. Musso a parte, che avrà modo di parare i colpi di(quest’anno ha chiuso il campionato, e il Milan ha ottenuto secondo posto e Champions).Sarà una maledizione, mamentre la(28 novembre) sarà dopo la quinta di Champions e a ridosso dell’infrasettimanale contro il Venezia (1° dicembre). Altra gara Champions (7/8 dicembre), altra big in A:Nel girone di ritorno le cose non cambiano: se la Dea si qualificherà agli ottavi di Champions, due giorni prima potrebbe incontrarerossoneri a parte,