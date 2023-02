Sorpassi e contro-sorpassi. La storia di questo campionato, così competitivo ed equilibrato, può essere letta nel duello personale e asfissiante che la squadra di mister Gasperini ha instaurato con gli 11 di Pioli dalla prima giornata. Alla 5^ d’andata, il 5 settembre, l’Atalanta scappa in prima posizione a quota 13, +2 su Milan e Napoli (11). I nerazzurri restano in testa fino alla 10^ giornata, anche se di gara in gara il Milan rosicchia punti (colpa del pari a Udine mentre Pioli festeggia a Verona), finché il 23 ottobre mette la freccia: il poker calato ai danni dell’ex Galliani vale il 2° posto a 26 punti, a +2 da Sportiello che subisce 2 reti dalla Lazio.



CONTINUO SCONTRO A DISTANZA- Le due macchine da gol si tallonano a ogni curva e alla 12^ giornata arriva il contro-sorpasso: l’Atalanta vince a Empoli e si riprende la 2^ piazza dietro il Napoli, mentre i rossoneri si fanno incornare dal Toro. Ma non è finita qui, perché l’Atalanta vive un novembre horribilis e stende il tappeto rosso al Milan, che poi crolla a gennaio favorendo il recupero di terreno dell’Atalanta, che domenica ha l’ocassione di ri-agganciare il Diavolo a quota 44.



NIENTE PASALIC- Una sfida che vale un posto in Champions, con un occhio alle romane e all’Inter. L’ex del match Mario Pasalic però non sarà della partita: non è riuscito a riaggregarsi al gruppo dopo la distorsione della caviglia destra, per cui mister Gasperini dovrà fare a meno del trequartista. Nessun problema: il Milan gioca a tre come l’Atalanta, per cui il tridente è pronto a colpire: Lookman-Højlund-Boga, 19 gol in tre solo in Serie A.