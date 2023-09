. Con l'avvicinarsi della gara sale la tensione nel ricordo dei fatti passati e, irrimediabilmente, a ogni partita si aggiungono altri fatti e altra tensione. Come se fossedurante la gara e dopo la stessa.Celebrenel settembre 2018 e il rigore che Veretout trasformò al 17’ della ripresa pregiudicando la gara. Un errore arbitrale, perché Chiesa incespicò correndo sul terreno e andò a sbattere contro“Chiesa, che è uno dei migliori giovani del nostro campionato,perché è diseducativo se non lo pagherà", dirà poi mister Gasperini. Il resto è storia.Non solo perché negli ultimi anni l'Atalanta ha 'rubato' il posto al tavolo dell'Europa alla Fiorentina.si è infittito negli ultimi anni, quando gli scontri diretti a Firenze sono sempre stati influenzati da episodi arbitrali.ancora una gara al Franchi e ancora Doveri:nemmeno all’azione. Gasp protesta e viene espulso, con lo stadio che si accanisce su di lui. L’ultimo episodio,Maehle porta in vantaggio l’Atalanta, poi un fallo di mano di Toloi,Urla nel tunnel degli spogliatoi e tLa speranza è chi si sia trattato dell'ultimo capitolo.