Atalantamania: contro il Milan 3 punti Champions, è il match del ri-scatto!

quella conquistata dall'Atalanta a San Siro.dopo un primo tempo con zero tiri in porta e un primo quarto d'ora della ripresa a sventare il pressing rossonero, è arrivata la giocata corale, da squadra, da Atalanta. Bello lo spunto di Ederson, bellissima la torre di Bellanova, stupendo il volo di testa di Ederson, un attaccate aggiunto.La coppia De Roon-Ederson è potuta rimanere in mediana grazie alla bella novità in difesa. Proprio dalla scelta inusuale di Gasperini, la vera novità tattica che ha sorpreso non poco il Milan e ha regalato sorprese nell'uovo di Pasqua, è passata la pesante vittoria. EFerma sempre Leao, il più temibile, con due recuperi in chiusura degni delle scuole calcio, e quando all’ingresso di Kossounou torna al suo posto in fascia destra spegne finalmente Hernandez. E poi decide la gara: di testa, serve l’assist (già l'8° stagionale) a Ederson che porta al gol. Otto assist più due autoreti provocate (una con il Toro) in stagione.Adesso l'Atalanta guarda avanti, pur con la vittoria del Bologna per mano dell'ex Orsolini contro la capolista Inter. Il suo calendario è favorevole anche se, come ricorda Gasp, è con le piccole che ha perso i punti scudetto.è già partita. E chissà che poi, che ieri ha dribblato le domande sul suo futuro meglio di Lookman,