In poche ore si è temuto il peggio:, uno dopo l’altro, sotto il solleone estivo. In poche settimane un terremoto di grado 3 ha sconquassato il fiore all’occhiello orobico, quel tridente delle meraviglie che ha spaventato i portieri più esperti d’Europa., per lungo tempo pedine incedibili, fino a ieri erano solo scomode incognite. Ma ora, con l’autunno alle porte, a cadere oltre alle foglie sono anche le incertezze.- Il primo a crollare è stato Josip Ilicic, dal punto più alto, e il tonfo è stato epocale. Per anni i nerazzurri e lui stesso (tra qualche tempo inizierà...) continueranno a chiedersi dove sarebbe arrivata Questa Atalanta con il suo mancino. Malo illumina a giorno: tra dribbling e colpi di tacco ritroverà se stesso più che in ogni altro posto,. Ma mentre “Zapata l’inappuntabile“ si fa cogliere in flagrante di ritorno dalla Sardegna e rimane dentro (ma fuori dai campi) a smaltire il post vacanza, ecco che accade l’impensabile.- qui nulla di strano visto il suo perenne climax ascendente - che questa volta sembrano però impensierire seriamente l’argentino bergamasco. Solito fake di mercato? No, tutto vero, il capitano allenta la fascia e prende tempo.- "I soldi non fanno la felicità". Già, i soldi, l’Arabia ha scatenato la rabbia dell’Atalanta andando a offrire l’impossibile con l’unico mezzo possibile: lo stipendio di una vita, fino ad un triennale da 22,5 milioni di euro, per gli ultimi anni della sua vita calcistica. A naso,, doveva presentarsi vis a vis e volare in Italia carichi di contanti e promesse. Ma il quasi 33enne Gomez, con Bergamo, ha costruito un legame troppo forte per essere spezzato,. Troppi ricordi e sentimenti sul piatto, uniti ad aspetti ben più concreti ma necessari: la cultura agli antipodi, la scuola dei figli, i tanti progetti imprenditoriali avviati in bergamasca. La scelta di Gomez - di rifiutare e restare in quella che considera la sua famiglia, è ormai questione di ore - arriva dalla ragione e dal cuore, ma un po’ di più da quel muscolo che si infiamma per Bergamo, non è però scontata, anzi, è lodevole e va premiata. Gomez è figlio di Percassi, che l’ha lasciato libero di scegliere: entrambi uomini d’onore, professionisti e appassionati, lungimiranti e riconoscenti., che ha capito di voler dire addio al calcio giocato sotto la nuova Nord e la Nuova Sud nel Gewiss Stadium di Champions che verrà. Prima di imboccare il tunnel, fare il nodo alla cravatta e passare dall’altra parte della barricata.