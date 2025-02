Atalantamania: dalla manita alla manata, la Dea non ci sta più!

Getty Images

Dalla fine del primo tempo a Barcellona, cone quindi qualificata agli ottavi di marzo, alla fine del secondo tempo a Bruges,sconfitti e con almenopiù bella. Per i malpensanti è un’antipatia generalizzata verso le italiane in Europa, per l’Atalanta è l’ennesima prova di una grossa confusione del sistema arbitrale, sulle regole di un calcio che non conosce più., talmente forte da fargli perdere l’equilibrio e non vedere la porta che già insieme ai suoi compagni aveva ampiamente dimostrato di non vedere, maPer una formazione che studia, crea e cerca il guizzo come nei cinque gol a Verona, che a volte arranca come ieri ma sempre sudando la maglia,“L'Italia ha contagiato l’Europa”, ha detto ieri Gasperini, che non ci sta comeeroe in patria. Ne hanno parlato in troppi in questi ultimi giorni di un sistema che non funziona, e oraha gli strumenti tecnologici e il tempo per rivedere e valutare, ma se non interviene a correggere, allora non serve a nulla. Se non a far scattare Djimsiti e tutta la panca nerazzurra

Poi c’è la partita dento i 90 minuti regolamentari, che purtroppo finisce in secondo piano, con. Nel primo tempo con Retegui,, e nella ripresa con Zappacosta, Samardzic e De Ketelaere. Solo quattro, eppure per un paio di centimetri in più potevano anche bastare a centrare una preziosa, e forse troppo scontata dalla rassegna stampa della vigilia, vittoria. Questa è sicuramente una cosa da salvare, e da cui ripartire:e a tenersi aperto il passaggio del turno per la partita più importante, in casa sua, nel ritorno del 18 febbraio. Ora cercherà di rifarsi giocando bene, conche predica sempre Gasperini e che in Belgio è annegata tra i canali di Bruges.