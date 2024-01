Atalantamania: De Ketelaere allerta il Milan, Holm e Miranchuk si tolgono dal mercato

Marina Belotti

Charles De Ketelaere, per tutti CDK, ha segnato in tutte le competizioni, unico giocatore dell'Atalanta finora ad esserci riuscito: 2 gol in Serie A, 2 gol in Europa League, 2 gol in Coppa Italia. Più 5 assist.

Il Milan, solo 1 assist in 40 presenze lo scorso anno per il belga, continua a non capacitarsene e teme la beffa di un'eliminazione per mano, e piede, suo, ai quarti di finale.



CDOK-"Se l'Atalanta gioca così il Milan deve averne paura", rimarca il concetto il biondino nerazzurro che sta inseguendo la continuità di reti per il riscatto del prossimo giugno. Ci sta riuscendo: nelle ultime 4 gare in cui è sceso in campo, ha segnato altrettanti gol. Non male, considerando che ora deve fare le veci di quel Lookman capocannoniere partito per la Coppa d'Africa. I gol più pesanti però vuole segnarli alla sua ex, settimana prossima a San Siro: la doppietta con assist di ieri serviva solo a guadagnarsi un posto nello scontro più atteso.



I FUORI MERCATO- Il suo punto forte è l'adattabilità: non per forza davanti alla porta, il belga sa essere decisivo anche a sinistra col mancino e a destra col destro. Come i fuoriclasse. Fuori dal mercato è invece Holm: ieri ha brillato sulla fascia destra, correndo veloce e fornendo cross a più non posso per Miranchuk. Anche il russo ha fatto un passo indietro sul mercato grazie all'estro e alla fantasia delle sue giocate che hanno convinto mister Gasperini. Possono invece partire Zortea, direzione Frosinone, e Bakker, che piace al Torino.