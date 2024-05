Atalantamania: De Ketelaere, serve di più per il riscatto! Altrimenti Miranchuk…

Al 90’, dopo un gol clamorosamente mangiato da Aubameyang, una rete annullata per fuorigioco e un incrocio dei pali,, davanti a 62mila marsigliesi agguerriti. Merito del tiro, precisissimo e a fil di palo, di, subentrato affamato. Più di qualcun’altro.- Solo una volta De Ketelaere è riuscito a farsi beffe di Clauss e a dribblare fino all’area davanti alla porta. Il ballottaggio alla vigilia del match era proprio tra il russo e il belga, che nel complesso ha un po’ deluso le aspettative. Riesce a tenere palla poche volte, ancora meno a raggiungere e impensierire Lopez,

Due storie di mercato radicalmente diverse, quelle dei due fantasisti:dopo un passato al Torino e tanti alti e bassi a Bergamo che non gli hannoa gennaio rifiorisce con una marea di assist (8), andando anche a segno. Con le sole sue forze, da dietro le quinte, il russo riesce a togliere la maglia ad. Il belga invece è sempre stato al centro delle attenzioni per il suo passato al Milan e il suo futuro a Bergamo: i 22 milioni Percassi li ha già tolti dalla cassaforte, ma le sue motivazioni non devono mancare perché lTouré, Scamacca, Pasalic, Lookman, Koopmeiners, e Miranchuk, che adesso non parte più.

Intanto l’azzurro continua a segnare nelle gare che contano ed Europa fa sempre più rima con Europeo. Più che i sedici gol, più ancora dei cinque assist, colpiscein tutte le partite e anche di più. Soprattutto, è decisivo nelle garecimportanti e segna sempre e solo gol pesanti: Sporting, Marsiglia, Liverpool, la semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina. Ora ha un solo obiettivo, prima della chiamata di Spalletti: