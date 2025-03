Atalantamania: Dea battuta dagli episodi, ma crede ancora allo scudetto!

Getty Images

L'Atalanta capolista fino a Natale che non voleva sentir parlare di tricolore, adesso che èappena battuta dalla prima della classe, urla il suo obiettivo: crederci ancora. Anche se sembra impossibile. Quello, del resto, lo era già prima.(ma, probabilmente, anche da 7 anni a questa parte). L'Eurodea se l'è giocata sul filo del rasoio perfino con Barcellona e Real Madrid, ma contro l'InterO meglio, nel primo tempo fa di tutto per limitarla e le riesce, complice anche il clamoroso palo interno di Thuram: chiudersi, andare a riprendersi la palla, costruire dal basso,. A fare la differenza però quel calcio d'angolo, dopo oltre sei minuti di pausa, con l'uomo saltato.Altro episodio, che ha fatto discutere, che ha tarpato le ali all'Atalanta ancora prima del gol di Lautaro.

Sono i dettagli a fare la differenza nei big match, e così è stato anche ieri sera. In tanti avrebbero preferito arrivare alla pausa con tre squadre in vetta, ma nulla è ancora deciso.per caricare i nerazzurri e dare loro un obiettivo, più prestigioso di un'altra Champions, dopo le eliminazioni dalle Coppe. Non sarà facile, davanti ci sono, e quando Lookman e Retegui non hanno spazio per segnare, l'Atalanta non sa pungere. Qualcosa su cui lavorare per le prossime due settimane.