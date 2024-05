Atalantamania: Dea in Champions, ma con De Ketelaere e Gasperini!

Ha messo un '1' davanti allo '0' che per un anno l'ha tormentato. La stagione scorsa al Milan Charlesnon aveva saputo andare oltre gli 0 gol e l'assist in rossonero, a Bergamo invece è stato capace di segnare una doppietta in meno di due minuti e di arrivare alla doppia cifra in Serie A. Era il suo obiettivo e l'ha raggiunto. Ora, con due gare ancora da disputare nel massimo campionato,. Oltre a diventare Campione d'Europa e re d'attacco in Champions la prossima stagione. Ma ha bisogno di Gasperini.

Il belga ha bisogno di essere supportato. Dalla spalla Scamacca, che lo serve e lo accende al momento giusto, e lui ricambia il favore, ma anche dal mentore Gasperini, che ha saputo rivalorizzarlo e aspettarlo, senza pressioni ma toccando i tasti giusti. Lui lo sa.. Dove i Percassi sono pronti a riscattarlo.così come il richiamo delle sfide. Per lui sfida è anche scoprire nuovi giovani del vivaio nerazzurro da lanciare in prima squadra. E quale altra sfida più grande di provare a far vincere lo scudetto all'Atalanta? "In futuro, chissà, può farcela...", ha detto ieri dopo la vittoria con il Lecce. Insomma,