Atalantamania: Dea lontana dalla vetta per sfortune ed episodi, la rabbia di Gasperini

il secondo posto e il primo che si allontanano senza sfruttare gli scontri diretti. Ldal confronto col Torino, un 1-1 che sta stretto per quanto visto in campo: 22 tiri totali a 5, 10 tiri in porta a 3, il 66% del possesso palla. Ad incidere, non solo nel gioco di parole, anchea parte Zappacosta che ha la febbre. Carnesecchi ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore destro, Kolasinac un risentimento muscolare al flessore destro e Scamacca un risentimento al quadricipite della coscia destra.

Lo dice Gasperini rammaricato a fine gara per commentare un doppio episodio che, in totale, toglie quasi due gol (un rigore e una rete) all'Atalanta. Col punteggio bloccato sull'1-1 e l'Atalanta che domina a caccia del gol appare evidente il tocco di mano di Coco su una conclusione nerazzurra. Piccinini a quel punto si consulta col Var e dopo una valutazione decide di far proseguire. Senza consideraremi aspettavo che il Var cambiasse la decisione dell'arbitro, non si può non sanzionare questa situazione", ha rimarcato Luca Marelli.E alla fine ci si è messo anche Retegui, che non è riuscito a raddrizzare la serata storta della Dea. L'oriundo fa solo gol difficili, e sotto pressione sbaglia un altro rigore, come contro l'Arsenal.

In sette giorni l'Atalanta affronta Barcellona-Torino-Bologna. "Noi giochiamo 3 gare in 7 giornia fine gara riferendosi alle altre dirette concorrenti. Una situazione che ricapiterà anche più avanti, con i playoff di Champions: in 6 giorni, dal 12 al 18 febbraio, oltre all'andata e al vicinissimo ritorno con il Brugge ci sarà la gara col Cagliari.