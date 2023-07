L’Atalanta, che ha già dato il benvenuto a Kolasinac, Bakker e Adopo, non ha ancora salutato nessuno (se si escludono i portieri Gollini e Sportiello). Trentuno i giocatori in rosa, trentadue con Demiral, e delle prossime nove uscite, tra Primavera a fare esperienza e prestiti da ri-piazzare, ci saranno inevitabilmente anche due cessioni di livello. Una in difesa, l’altra in attacco.



DIFESA- Prima di affondare il colpo Hien, il difensore del Verona in cima alla lista dei desideri dell’Atalanta, la dirigenza nerazzurra deve vendere almeno uno tra Okoli, Demiral e Palomino. La fumata nera per Becao ha insegnato la lezione: a furia di tentennare, arriva un’altra pretendente che alla stessa cifra (10 milioni) e con meno appeal (il difensore avrebbe preferito Bergamo) si aggiudica l’affare. Okoli al momento è corteggiato dal solo Monza, ma potrebbe essere inserito anche come pedina di scambio, Demiral ha solo l’Inter perché rigetta i club turchi interessati a lui, e Palomino è diretto a Cagliari, a cui manca solo l’affondo finale. Per Hien servono 12 milioni.



ATTACCO- Salutare Okoli, Demiral e Palomino servirà all’Atalanta a trattenere Scalvini, un piano perseguito anche in attacco: Muriel e/o Zapata potrebbero partire al posto di Højlund, comunque difficile da trattenere ora che lo United sta preparando l’offerta irrinunciabile da oltre 60 milioni. Duvan non è tentato dai club arabi, quanto dal Monza di Galliani, che potrebbe prenderlo in prestito per un anno mentre l’Atalanta gli rinnova il contratto in scadenza. Nelle mire degli uomini di mercato Congerton e D’Amico c’è El Bilal Touré dell’Almeria, che vale ben 20 milioni di euro. Servono partenze, all’Atalanta, per sbloccare altri affari in entrata.