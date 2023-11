Non segnava dal maggio 2022, anche se il vizio di realizzare in Europa League l'aveva già messo in luce tre mesi prima, con la doppietta casalinga ai danni dell'Olympiacos. Berat Djimsiti, ormai leader della difesa nerazzurra con le sue 200 presenze all'Atalanta, è l'uomo dei gol pesanti. Quello di ieri sera è valso l'ennesimo record alla squadra di mister Gasperini, che mai prima d'ora aveva centrato la qualificazione in Europa con due turni di anticipo.



JIM- Ora basterà un pareggio, il 30 novembre sempre al Gewiss Stadium con lo Sporting, per mettere in cassaforte il primo posto e non avere a che fare con una retrocessa di lusso. Djimsiti, che oggi fa strano dirlo ma mentre l'Atalanta si giocava la prima Europa League era stato mandato a farsi le ossa al Benevento, ha avuto una crescita esponenziale negli anni, consacrandosi perno della retroguardia nerazzurra e capitano della sua Nazionale. Non solo, si tratta già del tredicesimo marcatore atalantino in stagione: la cooperativa del gol è tornata.



BIG- L'Atalanta sa quindi soffrire, come nel primo tempo di ieri, e vincere da big, come nella ripresa di misura, e adesso vuole riprendersi il quarto posto Champions anche in campionato, andando a vincere a Udine domenica pomeriggio. Pochi giorni per voltare pagina e prepararsi a un'altra sfida ma con Bakker, rodato e integrato dopo quattro mesi, la panchina si è allungata. Ora ci si aspetta molto anche da Miranchuk e dagli altri rinforzi dalla panca.