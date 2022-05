Quattro gol di fila nelle ultime quattro gare in Serie A, 13 reti e 7 assist in campionato, capocannoniere dell'Atalanta: i numeri di Super Mario Pasalic sono quasi uguali a quelli di Nkunku (20,15), l’unico centrocampista a fare meglio di lui nei top 5 campionati europei. E il croato che sta trascinando l’Atalanta a un’Europa ancora lontana, è un tuttofare: spazia dalla mediana alla trequarti, ma ha mostrato anche le sue doti da centravanti puro e falso nueve. Non solo: riesce a essere decisivo anche dalla panchina, dopo pochi minuti sulle gambe, dato che per 13 volte su 35 è subentrato facendo meglio del compagno. Dialogando con Muriel (5 gol nelle ultime 6 gare) e il mancino di Malinovskyi, domenica è pronto a far rimpiangere gli 80mila di San Siro, rimandandogli i festeggiamenti.



Abile a portarlo in Italia, il Milan non ha però avuto pazienza né intuito: nella stagione 2016-2017, Pasalic totalizzò 24 presenze realizzando 5 gol con la maglia rossonera, ma il club di Milanello decise di non rinnovare il prestito con il Chelsea. Ci ha perso il Milan ma ci ha perso anche il club londinese, privato del suo classe 1995 per soli 15 milioni, versati dall’Atalanta dopo la sua parentesi allo Spartak. Adesso la valutazione del croato ha già superato i 35 milioni, più del doppio: il club bergamasco ci ha già guadagnato e i numeri lo dimostrano. Forte fisicamente, sulla porta è pericoloso di destro, di sinistro e di zucca. Esploso con mister Gasperini, è pronto a firmare la sua rivincita al Meazza domenica sera, per riportare l’Atalanta in Europa.



Ma il jolly croato si è già preso la sua rivincita: 2 gol e 1 assist realizzati contro il Diavolo nei 5 precedenti da nemico, l’ultima rete proprio all’andata, quando al 94’ accorciò le distanze firmando il 2-3 finale. Oggi lo vogliono da Premier, Liga e Bundesliga, ma Super Mario Pasalic rimane un punto fermo nel progetto europeo di patron Percassi e Steve Pagliuca.