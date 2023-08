In soli quattro giorni Charles De Ketelaere è rinato. Una rivincita così fulminea, dopo 12 mesi lunghissimi e vuoti al Milan, è rara da vedere in Serie A. Perfino per mister Gasperini, abituato a tirare fuori il meglio dai giovani talenti, soprattutto se momentaneamente persi o sconosciuti, è un piccolo record. Settimana scorsa gli ha parlato, il giorno dopo Ferragosto ha firmato, giovedì al primo allenamento congiunto con l’Under 23 ha brillato, domenica è arrivato il primo gol in Serie A. Ma non è stato solo il gol, è stata la svolta che ha dato in attacco entrando nel secondo tempo, in una gara più noiosa che fastidiosa per l’Atalanta contro il Sassuolo.



GASP DOCET (A PIOLI)- E alla fine ci voleva così poco, che a Pioli le mani fanno male tanto se le è prese a morsi. De Ketelaere è di nuovo la stella del Club Bruges, lo è sempre stato, un fantasista che non può essere relegato al ruolo di trequartista come fatto dal tecnico del Milan per ben 31 partite su 40. Il risultato di 2 gialli,1 assist e 0 gol parla da solo. E aveva giocato 1100’ in Serie A. Con Gasperini gliene sono bastati 38’ per segnare, ma molti meno per sfiorare un altro gol di testa e centrare di mancino la traversa. Perché il tecnico dell'Atalanta l'ha capito subito, il suo posto è in attacco, lì davanti, dove può spaziare col suo estro, come fatto nel 2021/2022, nelle 30 partite da punta centrale nel massimo campionato belga, dove è arrivato a infilare la palla in rete 14 volte.



ANCHE ZORTEA- Per l’Atalanta è stato il giorno dei riscatti. Non solo quello di CDK, anche Zortea ha messo la firma chiudendo la partita 4’ prima del fischio di Marchetti. Il Sassuolo ha scelto di non riscattarlo, e lui ha frantumato la rete con un bolide frutto sì della freschezza, era appena entrato, ma forse anche di qualcos’altro. Un riscatto sul (mancato) riscatto.