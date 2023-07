Touré, Ekitike, Hien, Holm: i colpi in canna dell’Atalanta valgono, in tutto, oltre 60 milioni. La stessa cifra dettata dall’ad di Atalanta Luca Percassi per Højlund, il pezzo pregiato più difficile da trattenere rispetto a Scalvini e Koopmeiners, e anche il più ambizioso. “Vogliamo avere qui giocatori contenti di essere protagonisti all'Atalanta”, ha svelato ieri Percassi. Il bomber danese classe 2003 da mesi, lo sappiamo, sogna un top club. Come lo United.



USCITE- Prima di assicurarsi un’altra entrata scontata, Hien in difesa a 7 milioni, Touré in attacco a meno di 20, Holm sulla fascia destra non oltre i 10, l’Atalanta deve salutare esuberi e non solo. Demiral e Palomino saranno i primi a partire, mister Gasperini non li ha neppure nominati domenica in conferenza stampa al termine della prima amichevole stagionale. Inter e Cagliari le piazze in pole, ma le trattative tardano a decollare. Poi sarà la volta di Soppy, Miranchuk, Zortea, forse Okoli, probabilmente Muriel e/o Zapata, magari in Arabia. Solo a questo punto il tesoretto può essere re-investito e il primo obiettivo sarà Hien, il difensore del Verona che aiuterà Toloi, Djimsiti e Scalvini nella retroguardia europea di Gasperini.



HØJLUND- La testa dice di trattenerlo, almeno un altro anno. Il ragazzo è appena sbocciato, ha segnato 15 dei 22 gol stagionali nei primi 6 mesi del 2023, e lo attende un anno da titolare in Europa League. Altrove, potrebbe bruciarsi, e i Percassi sanno che tra 12 mesi potrebbero chiedere anche 100 milioni. Il cuore però è stuzzicato dall’idea di avere subito 60 milioni: ha solo vent’anni, contro le grandi squadre non è mai riuscito a eccellere, un anno fa era stato pagato solo 17 milioni, e ci sono tanti giovani più felici di lui di giocare nell’Atalanta. Sotto ai 60 però la risposta d’obbligo è ‘no’, anche a ten Hag: una formua che accontenta emtrambi i club potrebbe essere quella dei 50 milioni + 10 di bonus.