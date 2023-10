nella stagione 2021/2022, un record difficile da superare ma che il croato proverà a infrangere da qui a giugno.: a causa di una lesione di primo grado al bicipite femorale destro,non giocherà sicuramente contro Genoa, il 22 del mese, e con lo Sturm Graz, quattro giorni più tardi. Tocca a lui riscattarsi dopo le ultime due deludenti prestazioni e tornare quello di un tempo, un lampo si è già rivistoCome piace a Gasperini, anchelo chiamano a Bergamo, perché sa tenere la trequarti, arretrare a centrocampo, dialogare con gli attaccanti al limite dell'area e presentarsi davanti al portiereCaratteristiche perfette per completare il tridente nerazzurro con De Ketelaere e Lookman, oppure con Scamacca. In più è uno dei veterani nerazzurri,: 209 presenze con la maglia bergamasca, 46 gol e 27 assist, anche se l'anno scorso si è fermato aCon la capacità d'impostazione del suo numero 8 che a febbraio compirà 29 anni, e con la precisione sotto porta, l'Atalanta può guadagnare in aggressività e concretezza tra campionato ed Europa League., cinque da subentrato. E chissà se anche lui, oltre a non far sentire l'assenza di Koopmeiners, riuscirà a ricalcarne le doti da 'spostandosi in più reparti anche a gara in corso. Per allargare la rosa, e reintegrare poi, Gasperini parte da suo Super Mario Pasalic.