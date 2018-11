Come due e due fanno quattro,. È una gara che la Dea è rea di non chiudere in quattro e quatr’otto, nel primo tempo, prima di dirne quattroun pranzo modesto per un lunch match così ghiotto, dispiace, ma quella non era l’Inter che gli appassionati di calcio, me compresa, hanno visto contro il Barça.Non si sa, certo è che Valverde è anche il quartiere vicino allo stadio di Bergamo dove, in teoria, gli ex secondi in classifica dovevano essere ieri. Ma intanto l’Atalanta si fa in quattro eD’altrondeche due anni fa, prima della rivoluzione a sette squadre, non entrò in Champions nonostante la medaglia di legno strappata alla Lazio. Perché: se l’avversario tira male, la costringe a fare altrettanto, se va di diritti e rovesci che è una meraviglia, prende il ritmo anche lei. E dopo la gara vista a Milano contro il Barcellona,lei che è proprio cantera di talenti, in mano il timone senza timore.con la rinascita dir dopo mesi di anonimato, i suoi passaggi precisi e le lunghe falcate, conche addirittura, lui che non vede mai e poi mai la porta, la infila e rischia il bis. La sfera, dalle parti di Berisha, non passa praticamente mai. E meno male, perché appena ci arriva, finisce in rete.Vista così, al 48’ s.t, è la classica gara dacrei tanto, giochi bene, ma al primo errore la paghi. Certo, pagarla così...: dopo ilche condannò la Dea all’uscita dall’UE contro il Dortmund, ecco la liscia di chi finora riscuoteva l’assegno di disoccupazione. Chissà cosa avrà pensato…E così, nella confusione seguente, Mancini dà una mano alla povera Inter, come aveva fatto con la Juve lo scorso anno. Alla fine non sarebbe stato giusto forse, ma prevedibile sì. Ed è proprio a questo punto che l’Atalanta fa quello che non aveva mai fatto: non solo non si abbatte, ma si rialza due, tre, quattro volte.E adesso, dove può arrivare questa Dea? I gol di Mancini, Djimisti e Gomez hanno tutti una storia da raccontare. Quella collettiva, che, a un passo dal sentiero per l’Uefa. Quella che, di un altro pianeta. Diche di testa, sinistro e destro, ha raggiunto Ilicicic a quota tre: e dire che ha giocato solo quattro gare per 90’…, lontana dalla difesa dove a volte fa crack e, fossi in Gasperini penserei a una sua resurrezione. Di Djimsiti, riserva in un’infermeria zeppa di difensori, che domina in altezza e in gioco i lillipuziani dell’Inter.…ma andiamo avanti, non vogliamo infierire. Di Gomez, che è tornato capocannoniere della Dea in A grazie a una perla. E di Gasperini, che ha parlato a quattr’occhi alla squadra, perché ora l’asticella si è alzata e con Empoli e Napoli occorrerà fare il diavolo a quattro.