Una squadra sfiduciata, una gara da vincere a tutti i costi (che finisce per perdere per 90' e pareggiare al 92'. Quello che colpisce di più dinon è il risultato, un pareggio in trasferta contro una squadra con l'acqua alla gola può capitare, ma come è arrivato quel risultato. Giocando male e senza personalità, mettendo in campo la peggiore prestazione di stagione. Per laè mancato, ancora una volta, il salto di qualità.Unica nota positiva il centrocampista brasiliano che fa l'occhiolino alla sua Nazionale. ConEderson si laurea capocannoniere dell'Atalanta (insieme a Scamacca), ma non è solo quello. Oltre a incursioni e zampate vincenti, soprattutto di testa, Ederson ha la capacità straordinaria di filtrare i palloni, recuperarli e far ripartire l'azione. Tutto nello stesso momento. Ieri,arretrato in difesa per l'emergenza, si è ritrovato a lavorare in mediana per due, perchéha sempre il vizio di infilare l'area. La sua crescita non è passata inosservata agli occhi delle grandi che non possono permettersi il tuttocampista olandese.Il 25 novembre l'Atalanta cercherà di compiere quel salto di qualità che le manca. Finora non ha mai vinto in uno scontro diretto con una big e ilrappresenta l'avversaria perfetta con cui misurarsi. Grande ma in calo, riavrà Osimhen, che può fare la differenza. L'Atalanta dovrà partire con l'atteggiamento giusto perché i tre punti, in questa classifica cortissima, saranno pesantii.spera di recuperare qualcuno dei benL'infermeria al momento è sold-out, e già sa di dover faresqualificato.: al momento sono fermi per forfait Koalsinac, Palomino, Toloi, Scalvini. Solo Djimsiti è abile e arruolabile. Un grido d'allarme per