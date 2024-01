Atalantamania: Gasp a un passo dalla Champions, ma gli hanno messo l’Inter dopo il Milan

Marina Belotti

“Ci hanno messo la partita dell’Inter dopo il Milan, questo mi infastidisce, perché abbiamo una serie infernale tra big ed Europa League”. Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini guarda avanti, molto avanti. Adesso può farlo, a un punto dal 4° posto della Fiorentina, appena scavalcate Napoli e Bologna. “La Champions è l’unico obiettivo, il resto non conta nulla” forse risuona meno ironico del solito dopo la manita ai danni del Frosinone. Adesso ci crede. E affiorano le prime preoccupazioni: un gennaio quasi vuoto, davanti dieci giorni di pausa non richiesta, e un febbraio-marzo fin troppo full.



FEBBRAIO- Dopo la prima metà del mese con Lazio, Genoa e Sassuolo, arriva il trittico da paura che solo l’anno bisestile fa sì che sia spalmato in sette giorni e non sei: Milan-Inter-Bologna, tre scontri diretti uno in fila all’altro in cui l’Atalanta prenderà casa a San Siro. E ancora è niente, perché potrà concentrarsi solo e soltanto sul campionato, mentre a marzo ritornerà l’Europa, con l’obiettivo quarti di finale.



MARZO- Europa-Juve-Europa-Fiorentina-Napoli-Fiorentina. Non solo la Lega ha messo le due partite con i cugini milanesi una a fianco dell’altra, ma l’Atalanta dovrà poi affrontare la Juve tra l’andata e il ritorno di Uel e la partita col Napoli tra il match di Serie A e la semifinale con la Viola. Dal 25 febbraio al 3 aprile sarà una prova di forza per il Gasp, che ne potrà uscire vincitore, ancora dentro in tutte le competizioni, o in disfatta, (quasi) fuori da tutto. Il calendario non aiuta, ma il recupero di Touré, l’acquisto più caro della storia atalantina che potrà esordire con l’Udinese, magari sì.